3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SSV Jahn Regensburg, 2:4 (1:1)

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des SSV. Der Gast setzte sich mit einem 4:2 gegen Ingolstadt durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Regensburg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Yannick Deichmann brachte den FC Ingolstadt 04 in der 21. Minute nach vorn. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Noah Ganaus mit dem 1:1 für den SSV Jahn Regensburg zur Stelle (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Wechsel – Eric Hottmann kam für Ganaus – startete der SSV in Durchgang zwei. Jannik Mause traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den FCI (51.). Elias Huth, der von der Bank für Tobias Eisenhuth kam, sollte für neue Impulse bei Regensburg sorgen (64.). Huth schockte Ingolstadt und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SSV Jahn Regensburg (70./78.). Wenig später kamen Felix Keidel und Julian Kügel per Doppelwechsel für Benjamin Kanurić und Pascal Testroet auf Seiten des FC Ingolstadt 04 ins Match (72.). Andreas Geipl beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 4:2 zugunsten des SSV über die Linie (94.). Schließlich sprang für Regensburg gegen den FCI ein Dreier heraus.