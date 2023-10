3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 19:30 Uhr)

Regensburg will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge beim FCI punkten. Jüngst brachte der FC Viktoria Köln Ingolstadt die dritte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Der SSV Jahn Regensburg gewann das letzte Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim mit 2:0 und liegt mit 13 Punkten weit oben in der Tabelle.