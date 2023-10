3. Liga: FC Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04, 1:0 (1:0)

Donny Bogićević traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Viktoria (10.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Wenig später kamen Leon Guwara und Julian Kügel per Doppelwechsel für Moritz Seiffert und Felix Keidel auf Seiten des FCI ins Match (76.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Vikt. Köln der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.