3. Liga: Hallescher FC – SSV Jahn Regensburg, 1:2 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Anstelle von Alexander Bittroff war nach Wiederbeginn Robin Ziegele für den SSV Jahn Regensburg im Spiel. Dominic Baumann brachte den Gast in der 55. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der SSV drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Tobias Eisenhuth und Dominik Kother sorgen, die per Doppelwechsel für Eric Hottmann und Agyemang Diawusie auf das Spielfeld kamen (57.). Elias Huth, der von der Bank für Noah Ganaus kam, sollte für neue Impulse bei Regensburg sorgen (63.). Das 1:1 des SSV Jahn Regensburg stellte Christian Viet sicher (69.). Dass der SSV in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Huth, der in der 79. Minute zur Stelle war. Als der Unparteiische Timo Gansloweit die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Regensburg die drei Zähler unter Dach und Fach.