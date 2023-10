3. Liga: Hallescher FC – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Mit Regensburg spielt Halle am Samstag gegen ein formstarkes Team. Ist der Gastgeber auf die Überflieger vorbereitet? Die sechste Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Hallescher FC gegen SC Preußen Münster. Letzte Woche siegte der SSV gegen VfB Lübeck mit 2:1. Somit belegt der SSV Jahn Regensburg mit 22 Punkten den zweiten Tabellenplatz.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Halle schafft es mit acht Zählern derzeit nur auf Platz 19, während der SSV Jahn Regensburg 14 Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt. Der SSV holte aus den bisherigen Partien sechs Siege, vier Remis und eine Niederlage. Bei Regensburg sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ der SSV Jahn Regensburg das Feld als Sieger, während Hallescher FC in dieser Zeit sieglos blieb.