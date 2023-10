3. Liga: MSV Duisburg – DSC Arminia Bielefeld (Samstag, 16:30 Uhr)

Duisburg will wichtige Punkte im Kellerduell gegen die Arminia holen. Der MSV Duisburg gewann das letzte Spiel gegen SpVgg Unterhaching mit 1:0 und belegt mit sieben Punkten den 20. Tabellenplatz. Letzte Woche siegte DSC Arminia Bielefeld gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:1. Somit nimmt Bielefeld mit zwölf Punkten den 15. Tabellenplatz ein.

Die Heimbilanz der Zebras ist ausbaufähig. Aus fünf Heimspielen wurden nur fünf Punkte geholt. Vollstreckerqualitäten demonstrierte das Schlusslicht bislang noch nicht. Der Angriff der Heimmannschaft ist mit sieben Treffern der erfolgloseste der 3. Liga. Bisher verbuchte Duisburg einmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen vier Unentschieden und fünf Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der MSV Duisburg in den vergangenen fünf Spielen.

Auf des Gegners Platz hat die Arminia noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst vier Zählern unterstreicht. Die Hintermannschaft der Gäste steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 21 Gegentore kassierte Bielefeld im Laufe der bisherigen Saison. Der bisherige Ertrag von DSC Arminia Bielefeld in Zahlen ausgedrückt: drei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für die Arminia dar.

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur fünf Punkte auseinander. Körperlos agierte Duisburg in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (32-1-0) bestätigt. Ob sich Bielefeld davon beeindrucken lässt?