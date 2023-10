3. Liga: MSV Duisburg – Rot-Weiss Essen, 1:2 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Wenig später kamen Ron Berlinski und Andreas Wiegel per Doppelwechsel für Leonardo Vonić und Eric Voufack auf Seiten von Rot-Weiss Essen ins Match (60.). Marvin Obuz traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den Gast (63.). Mustafa Kourouma, der von der Bank für Obuz kam, sollte für neue Impulse bei Essen sorgen (79.). Vinko Šapina schlüpfte nach 89 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 25.845 Zuschauern ins eigene Netz traf. Kourouma wurde zum Helden des Spiels, als er Rot-Weiss Essen mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (93.) doch noch in Front brachte. Am Ende verbuchte Essen gegen die Zebras einen Sieg.