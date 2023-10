3. Liga: Rot-Weiss Essen – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft Essen auf den SC Verl. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Bei SpVgg Unterhaching gab es für Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:4-Niederlage. Verl gewann das letzte Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld mit 3:1 und belegt mit sieben Punkten den 18. Tabellenplatz.