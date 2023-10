3. Liga: Rot-Weiss Essen – SG Dynamo Dresden, 3:1 (1:0)

Felix Götze brachte Essen in der 25. Minute in Front. Zur Pause hatten die Gastgeber eine hauchdünne Führung inne. Rot-Weiss Essen stellte in der 77. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Sascha Voelcke, Björn Rother und Leonardo Vonić für Marvin Obuz, Cedric Harenbrock und Lucas Brumme auf den Platz. Felix Bastians beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Essen über die Linie (80.). Wenig später kamen Dennis Borkowski und Panagiotis Vlachodimos per Doppelwechsel für Jakob Lemmer und Tom Zimmerschied auf Seiten von SG Dynamo Dresden ins Match (82.). Moussa Doumbouya schraubte das Ergebnis in der 89. Minute mit dem 3:0 für Rot-Weiss Essen in die Höhe. Vlachodimos stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:3 für SG Dynamo Dresden her (97.). Schließlich sprang für Essen gegen Dynamo Dresden ein Dreier heraus.