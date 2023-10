3. Liga: SC Preußen Münster – FC Erzgebirge Aue, 4:0 (2:0)

Daniel Kyerewaa brachte Aue in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Malik Batmaz versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für SC Preußen Münster (34.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Batmaz gelang ein Doppelpack (51./69.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. In der 64. Minute stellte der FC Erzgebirge Aue personell um: Per Doppelwechsel kamen Erik Majetschak und Omar Sijarić auf den Platz und ersetzten Mirnes Pepić und Sean Seitz. Letztlich kam Münster gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.