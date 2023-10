3. Liga: SC Preußen Münster – FC Erzgebirge Aue (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Am Mittwoch trifft Münster auf Aue. Gegen den MSV Duisburg kam SC Preußen Münster im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (0:0). Die erste Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den FC Erzgebirge Aue gegen den SSV Jahn Regensburg.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Münster sind fünf Punkte aus vier Spielen. Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 17 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Zu den zwei Siegen und zwei Unentschieden gesellen sich bei SC Preußen Münster drei Pleiten. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Münster auch nur ein Sieg in fünf Partien.