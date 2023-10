3. Liga: SC Verl – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 14:00 Uhr)

Der SC Verl will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den FC Ingolstadt 04 punkten. Verl gewann das letzte Spiel gegen Rot-Weiss Essen mit 5:0 und liegt mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Am letzten Spieltag nahm der FCI gegen den SSV Jahn Regensburg die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin.