3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Erzgebirge Aue, 0:1 (0:1)

Erik Majetschak brachte den Sport-Club in der 34. Minute ins Hintertreffen. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. In der 63. Minute stellte Freiburg II personell um: Per Doppelwechsel kamen Gabriel Pellegrino und Julian Stark auf den Platz und ersetzten Felix Allgaier und Patrick Lienhard. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.