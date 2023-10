3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 19:30 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Freiburg II schafft es mit acht Zählern derzeit nur auf Platz 19, während der FC Erzgebirge Aue zehn Punkte mehr vorweist und damit den fünften Rang einnimmt. Körperlos agierte der FC Erzgebirge Aue in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der Sport-Club Freiburg II davon beeindrucken lässt? Der Sport-Club wie auch Aue haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.