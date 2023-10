3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Sandhausen, 0:2 (0:1)

Mit 0:2 verlor die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg am vergangenen Dienstag zu Hause gegen den SV Sandhausen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Sandhäuser wurden der Favoritenrolle gerecht.

Rouwen Hennings traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den Gast (21.). Im ersten Durchgang hatte Sandhausen etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Gleich drei Wechsel nahm der Sport-Club in der 64. Minute vor. Pascal Fallmann, Fabian Rüdlin und Philip Fahrner verließen das Feld für Felix Allgaier, Julian Stark und Marco Wörner. Wenig später kamen Yassin Ben Balla und Richard Meier per Doppelwechsel für Alexander Fuchs und Franck Evina auf Seiten des SV Sandhausen ins Match (69.). Meier beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten der Sandhäuser über die Linie (71.). Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Mika Baur von Freiburg II die Gelb-Rote Karte (91.). Die 0:2-Heimniederlage der Heimmannschaft war Realität, als Referee Riem Hussein die Partie letztendlich abpfiff.