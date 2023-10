3. Liga: SpVgg Unterhaching – Rot-Weiss Essen, 4:0 (2:0)

Für das erste Tor sorgte Mathias Fetsch. In der 28. Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze. Mit den Treffern zum 4:0 (47./57./89.) sicherte Mathias Fetsch Haching nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Mit der Führung für SpVgg Unterhaching ging es in die Kabine. In der Pause stellte Essen personell um: Per Doppelwechsel kamen Lucas Brumme und Isaiah Young auf den Platz und ersetzten Sascha Voelcke und Felix Götze. Letztlich feierte Unterhaching gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.