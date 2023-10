3. Liga: SpVgg Unterhaching – SV Waldhof Mannheim, 3:0 (1:0)

In der dritten Minute verwandelte Patrick Hobsch einen Elfmeter zum 1:0 für SpVgg Unterhaching. Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus. Bei Unterhaching kam zu Beginn der zweiten Hälfte Maximilian Welzmüller für Ben Westermeier in die Partie. Das 2:0 von Haching stellte Hobsch per Linksschuss sicher. In der 59. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Mit dem rechten Fuß baute Stiefler den Vorsprung von SpVgg Unterhaching in der 74. Minute aus. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der SV Waldhof Mannheim noch einen Doppelwechsel vor, sodass Minos Gouras und Kennedy Okpala für Jalen Hawkins und Bentley Bahn weiterspielten (85.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Wolfgang Haslberger siegte Unterhaching gegen Waldhof.