3. Liga: SpVgg Unterhaching – SV Waldhof Mannheim (Freitag, 19:00 Uhr)

Waldhof will nach vier Spielen ohne Sieg bei Unterhaching endlich wieder einen Erfolg landen. Die dritte Saisonniederlage kassierte Haching am letzten Spieltag gegen den FC Ingolstadt 04. Mannheim erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:3 als Verlierer im Duell mit Borussia Dortmund II hervor.