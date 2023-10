3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SC Preußen Münster (Samstag, 16:30 Uhr)

Beim kommenden Gegner von SC Preußen Münster lief es zuletzt wie am Schnürchen – der SSV Jahn Regensburg wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Letzte Woche siegte Regensburg gegen Hallescher FC mit 2:1. Somit belegt der SSV mit 25 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Münster ernüchternd. Gegen SG Dynamo Dresden kassierte man eine 0:1-Niederlage.

Wer den SSV Jahn Regensburg als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 31 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gastgeber ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Der SSV weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Regensburg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.