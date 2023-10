3. Liga: SSV Jahn Regensburg – VfB Lübeck, 2:1 (2:0)

Dominik Kother traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für das Heimteam (41.). Der Spitzenreiter baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Oscar Schönfelder in der 48. Minute traf. Mit der Führung für Regensburg ging es in die Halbzeitpause. Durch einen Rechtsschuss von Robin Velasco kam Lübeck noch einmal ran (46.). Nachdem Louis Breunig vom Referee Leonidas Exuzidis mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste der SSV Jahn Regensburg in Unterzahl agieren (70.). In der 72. Minute stellte VfB Lübeck personell um: Per Doppelwechsel kamen Manuel Farrona-Pulido und Jan-Marc Schneider auf den Platz und ersetzten Velasco und Tarik Gözüsirin. Für Leon Sommer vom Gast war die Partie in der 79. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Obwohl dem SSV nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Lübeck zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.