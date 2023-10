3. Liga: SSV Ulm 1846 – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Halle noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst einem Zähler unterstreicht. Mit lediglich acht Zählern aus elf Partien stehen die Gäste auf einem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 25 Gegentoren stellt Hallescher FC die schlechteste Abwehr der Liga. Bislang fuhr Halle zwei Siege, zwei Remis sowie sieben Niederlagen ein.

Mit Blick auf die Anfälligkeit seiner Hintermannschaft dürfte Hallescher FC mit Bauchschmerzen in die Partie gegen SSV Ulm gehen. Halle trifft auf einen hartgesottenen Gegner. SSV Ulm ging zur Sache und kassierte bereits 39 Gelbe Karten. Ist Hallescher FC für den Schlagabtausch gewappnet? Bei SSV Ulm 1846 sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ SSV Ulm das Feld als Sieger, während Halle in dieser Zeit sieglos blieb.