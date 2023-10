3. Liga: SSV Ulm 1846 – TSV 1860 München, 1:0 (1:0)

Durch einen Rechtsschuss von Bastian Allgeier gelang dem Heimteam das Führungstor. Nach nur 25 Minuten verließ Niklas Lang von 1860 das Feld, Kilian Ludewig kam in die Partie. Zur Pause war SSV Ulm im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 77. Minute stellte SSV Ulm 1846 personell um: Per Doppelwechsel kamen Lukas Ahrend und Lucas Röser auf den Platz und ersetzten Nicolas Jann und Felix Higl. Schlussendlich pfiff der Unparteiische Lars Erbst das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. SSV Ulm brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.