3. Liga: SV Sandhausen – SSV Ulm 1846, 1:2 (1:0)

Ein Tor machte den Unterschied – SSV Ulm 1846 siegte mit 2:1 gegen den SV Sandhausen. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SSV Ulm.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für die Sandhäuser! Bereits nach neun Minuten schickte der Schiedsrichter Felix Göttlicher zum Duschen. David Otto brachte SSV Ulm 1846 in der zwölften Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Ein frühes Ende hatte das Spiel für Tim Maciejewski von Sandhausen, der in der 15. Minute vom Platz musste und von Yassin Ben Balla ersetzt wurde. Ein Tor mehr für die Heimmannschaft machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Anstelle von Thomas Geyer war nach Wiederbeginn Nicolas Jann für SSV Ulm im Spiel. Beim Gast kam zu Beginn der zweiten Hälfte Max Brandt für Lukas Ahrend in die Partie. Das 1:1 von SSV Ulm 1846 bejubelte Dennis Chessa (67.). Tobias Rühle, der von der Bank für Lucas Röser kam, sollte für neue Impulse bei SSV Ulm sorgen (76.). Zum Mann des Spiels avancierte Rühle, der für SSV Ulm 1846 in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (90.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Florian Exner stand der Auswärtsdreier für SSV Ulm. Der SV Sandhausen wurde mit 2:1 besiegt.

Für die Sandhäuser gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Sandhausen belegt momentan mit 14 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 14:14 ausgeglichen. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Sandhausen bei.

SSV Ulm 1846 holte auswärts bisher nur sieben Zähler. SSV Ulm beißt sich in der Aufstiegszone fest. Mit dem Sieg knüpfte SSV Ulm an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SSV Ulm 1846 sechs Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief SSV Ulm 1846 konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.