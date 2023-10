3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Borussia Dortmund II, 1:3 (1:2)

Julian Hettwer brachte den SV Waldhof Mannheim in der ersten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 14. Minute legte Falko Michel mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten von Borussia Dortmund II nach. Mit einem Linksschuss von Malte Karbstein kam Waldhof noch einmal ran (27.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In der 65. Minute stellte Mannheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Jalen Hawkins und Kennedy Okpala auf den Platz und ersetzten Kelvin Arase und Charles-Jesaja Herrmann. Ole Pohlmann versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:1 für den BVB II (69.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Rodney Elongo-Yombo von den Gästen musste vorzeitig zum Duschen (84.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Tom Bauer feierte Dortmund II einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Waldhof Mannheim.