3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Viktoria Köln, 1:1 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Charles-Jesaja Herrmann brachte Vikt. Köln in der 47. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Gleich drei Wechsel nahm der Gast in der 70. Minute vor. Niklas May, Bryan Henning und Seok-ju Hong verließen das Feld für Luca de Meester, Simon Handle und Suheyel Najar. Wenig später kamen Madéno Albenas und Pascal Sohm per Doppelwechsel für Jalen Hawkins und Herrmann auf Seiten des SV Waldhof Mannheim ins Match (72.). Der Treffer, der David Philipp in der 89. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Waldhof und der FC Viktoria Köln mit einem Unentschieden.