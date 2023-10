3. Liga: TSV 1860 München – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Der TSV 1860 München will im Spiel gegen die Reserve des Sport-Club nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich 1860 kürzlich gegen SC Preußen Münster zufriedengeben. Freiburg II gewann das letzte Spiel gegen VfB Lübeck mit 1:0 und belegt mit acht Punkten den 18. Tabellenplatz.

Für den TSV 1860 München gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Gegenwärtig rangiert der Gastgeber auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die bisherige Ausbeute von 1860: vier Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tat sich der TSV 1860 München zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.