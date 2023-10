3. Liga: VfB Lübeck – Sport-Club Freiburg II, 0:1 (0:1)

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen der Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg und VfB Lübeck an diesem zehnten Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Patrick Lienhard brachte den Sport-Club in der 26. Minute in Front. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Pause stellte Lübeck personell um: Per Doppelwechsel kamen Ulrich Taffertshofer und Robin Velasco auf den Platz und ersetzten Tarik Gözüsirin und Sören Reddemann. Schließlich holte Freiburg II gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.

In der Tabelle liegt VfB Lübeck nach der Pleite weiter auf dem 16. Rang. Im Angriff der Gastgeber herrscht Flaute. Erst neunmal brachte Lübeck den Ball im gegnerischen Tor unter. Einen Sieg, sechs Remis und drei Niederlagen hat VfB Lübeck momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Lübeck. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Im Tableau hatte der Sieg des Sport-Club Freiburg II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 19. Die Ausbeute der Offensive ist beim Sport-Club verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Freiburg II derzeit auf dem Konto.