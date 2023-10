3. Liga: VfB Lübeck – Sport-Club Freiburg II (Sonntag, 13:30 Uhr)

VfB Lübeck will wichtige Punkte im Kellerduell gegen die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg holen. Lübeck kam zuletzt gegen den 1. FC Saarbrücken zu einem 1:1-Unentschieden. Am letzten Spieltag nahm der Sport-Club gegen den SV Sandhausen die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin.