Sieg in Überzahl: Ulm bleibt oben dabei

Sandhausens Felix Göttlicher hatte schon in der 9. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen, nur drei Minuten später gingen die Gastgeber durch David Otto (12.) dennoch in Führung. Gegen den in der Folge sehr defensiven Zweitliga-Absteiger rannte Ulm lange an, dann drehten Dennis Chessa (67.) und Tobias Rühle (90.) das Spiel.