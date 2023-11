3. Liga: 1. FC Saarbrücken – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen Saarbrücken nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen 1860? Das letzte Ligaspiel endete für den 1. FC Saarbrücken mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den SV Sandhausen. Am letzten Spieltag kassierte der TSV 1860 München die siebte Saisonniederlage gegen den SSV Jahn Regensburg.