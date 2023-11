3. Liga: Besser als Bayern! 1860 bezwingt Pokalschreck Saarbrücken

Dynamo Dresden gibt in der 3. Fußball-Liga weiter den Ton an. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann schon am Freitag am 15. Spieltag bei Viktoria Köln auch dank Dreierpacker Stefan Kutschke 5:1 (3:0) und ist weiter mit 34 Punkten Tabellenführer.