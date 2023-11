3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SV Sandhausen (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft DSC Arminia Bielefeld auf den SV Sandhausen. Am letzten Spieltag nahm die Arminia gegen Rot-Weiss Essen die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt spielten die Sandhäuser unentschieden – 2:2 gegen den 1. FC Saarbrücken.