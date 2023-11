3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Rot-Weiss Essen, 2:1 (2:1)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom FC Ingolstadt 04 und Rot-Weiss Essen, die mit 2:1 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Jannik Mause brachte Essen in der 17. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. David Kopacz versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für den FCI (20.). Durch einen Linksschuss von Cedric Harenbrock kam Rot-Weiss Essen noch einmal ran (30.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Ingolstadt. Die Luft bei Essen war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Felix Götze bemerkbar machte, der in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Wenig später kamen Julian Kügel und Deniz Zeitler per Doppelwechsel für Mause und Pascal Testroet auf Seiten des FC Ingolstadt 04 ins Match (76.). Das Heimteam führte, doch Kügel kassierte kurz vor Schluss die Rote Karte (94.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Obwohl dem FCI nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Rot-Weiss Essen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.