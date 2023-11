3. Liga: Hallescher FC – 1. FC Saarbrücken, 0:2 (0:2)

Für das erste Tor sorgte Kai Brünker. In der 19. Minute traf der Spieler des 1. FC Saarbrücken ins Schwarze. Bevor es in die Pause ging, hatte Boné Uaferro noch das 2:0 des Gasts parat (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Saarbrücken konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim 1. FC Saarbrücken. Lukas Boeder ersetzte Uaferro, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. In der 61. Minute stellte Halle personell um: Per Doppelwechsel kamen Andor Bolyki und Marco Wolf auf den Platz und ersetzten Besar Halimi und Erich Berko. Den gebrauchten Tag der Heimmannschaft unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Enrique Lofolomo durch eine Rote Karte (79.). Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Saarbrücken bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.