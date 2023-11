3. Liga: Rot-Weiss Essen – DSC Arminia Bielefeld, 2:1 (1:0)

Marvin Obuz brachte die Arminia in der 22. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Rot-Weiss Essen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Bielefeld kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Sam Schreck, Merveille Biankadi und Nassim Boujellab standen jetzt Kaito Mizuta, Nicklas Shipnoski und Aygün Yildirim auf dem Platz. Ron Berlinski, der von der Bank für Leonardo Vonić kam, sollte für neue Impulse bei Essen sorgen (64.). In der 77. Minute stellten die Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Nils Kaiser und Sascha Voelcke auf den Platz und ersetzten Isaiah Young und Cedric Harenbrock. Louis Oppie stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 1:1 für DSC Arminia Bielefeld her (86.). Ein später Treffer von Berlinski, der in der Schlussphase erfolgreich war (91.), bedeutete die Führung für Rot-Weiss Essen. Als der Unparteiische Felix Bickel die Partie abpfiff, reklamierte Essen schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.