3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 16:30 Uhr)

Am Sonntag bekommt es Waldhof mit Rot-Weiss Essen zu tun, einem Kontrahenten, der auf einer Welle des Erfolgs reitet. Letzte Woche siegte Rot-Weiss Essen gegen DSC Arminia Bielefeld mit 2:1. Somit nimmt Essen mit 24 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Zwar blieb Mannheim nun seit sechs Partien ohne Sieg, aber gegen den MSV Duisburg trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 0:0-Remis.

Angesichts der guten Heimstatistik (4-2-1) dürfte Essen selbstbewusst antreten. Sieben Siege und drei Remis stehen vier Pleiten in der Bilanz des Gastgebers gegenüber.

Waldhof scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 39, eine und eine Rote Karte aufweist. Bei Rot-Weiss Essen sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ Essen das Feld als Sieger, während Mannheim in dieser Zeit sieglos blieb.