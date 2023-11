3. Liga: SC Preußen Münster – SSV Ulm 1846, 3:2 (2:0)

Ein Doppelpack brachte Münster in eine komfortable Position: Joel Grodowski war gleich zweimal zur Stelle (11./23.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. SC Preußen Münster konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Münster. Darius Ghindovean ersetzte Yassine Bouchama, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Marc Lorenz verwandelte in der 54. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von SC Preußen Münster auf 3:0 aus. SSV Ulm 1846 verkürzte den Rückstand in der 68. Minute durch einen Elfmeter von Nicolas Jann auf 1:3. Gleich drei Wechsel nahm der Gast in der 71. Minute vor. Lukas Ahrend, Sascha Risch und Andreas Ludwig verließen das Feld für Max Brandt, Dennis de Sousa Oelsner und Tobias Rühle. Für das zweite Tor von SSV Ulm war Rühle verantwortlich, der in der 74. Minute das 2:3 besorgte. In der 86. Minute stellte SSV Ulm 1846 personell um: Per Doppelwechsel kamen Felix Higl und Julian Kudala auf den Platz und ersetzten Jann und Bastian Allgeier. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte Münster die drei Zähler unter Dach und Fach.