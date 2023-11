3. Liga: SC Preußen Münster – SSV Ulm 1846 (Sonntag, 16:30 Uhr)

SC Preußen Münster will im Spiel gegen SSV Ulm nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Münster zog gegen den SSV Jahn Regensburg am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Die vierte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für SSV Ulm 1846 gegen Hallescher FC.