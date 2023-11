3. Liga: SC Verl – Hallescher FC, 3:2 (3:2)

Die 2.322 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dominic Baumann brachte Hallescher FC bereits in der vierten Minute in Front. Nicolás Sessa sicherte dem SC Verl nach 18 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Torge Paetow traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für die Heimmannschaft (26.). Bevor es in die Pause ging, hatte Oliver Batista-Meier mit dem rechten Fuß das 3:1 für Verl parat (42.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Enrique Lofolomo der Anschlusstreffer für Halle (46.). Mit einem Tor Vorsprung für den SC Verl ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 67. Minute stellte Hallescher FC personell um: Per Doppelwechsel kamen Lucas Halangk und Marco Wolf auf den Platz und ersetzten Julian Eitschberger und Erich Berko. Schiedsrichter Riem Hussein beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und Verl eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte der SC Verl drei Punkte für das Klassement.