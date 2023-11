3. Liga: SG Dynamo Dresden – Sport-Club Freiburg II, 2:0 (1:0)

Durch ein 2:0 holte sich SG Dynamo Dresden in der Partie gegen die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg drei Punkte. Dynamo Dresden hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Die 30.456 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Luca Herrmann brachte den Gastgeber bereits in der dritten Minute in Front. Der Sport-Club glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische Nico Fuchs beide Teams mit der knappen Führung für Dresden in die Kabinen. Wenig später kamen Robin Meißner und Tom Zimmerschied per Doppelwechsel für Stefan Kutschke und Panagiotis Vlachodimos auf Seiten von SG Dynamo Dresden ins Match (72.). Meißner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:0 für den Tabellenprimus her (86.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Dynamo Dresden gegen Freiburg II die volle Ausbeute ein.

Dresden macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Prunkstück von SG Dynamo Dresden ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zehn Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg knüpfte Dresden an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Dynamo Dresden zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SG Dynamo Dresden seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der Sport-Club Freiburg II belegt mit acht Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur acht Treffer erzielte der Sport-Club bislang. Nun musste sich Freiburg II schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die schmerzliche Phase des Sport-Club Freiburg II dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.