3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Hallescher FC (Dienstag, 19:00 Uhr)

In den letzten fünf Spielen sprang für die Reserve des Sport-Club Freiburg nicht ein Sieg heraus. Gegen Hallescher FC soll sich das ändern. Die neunte Saisonniederlage kassierte der Sport-Club am letzten Spieltag gegen SSV Ulm 1846. Am letzten Spieltag nahm Halle gegen den 1. FC Saarbrücken die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin.