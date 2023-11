3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SC Preußen Münster (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg will gegen SC Preußen Münster die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am letzten Spieltag nahm der Sport-Club gegen SG Dynamo Dresden die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche gewann SC Preußen Münster gegen SSV Ulm 1846 mit 3:2. Somit belegt Münster mit 19 Punkten den elften Tabellenplatz.