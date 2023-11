3. Liga: SpVgg Unterhaching – FC Erzgebirge Aue, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen Unterhaching und Aue vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 59. Minute stellte Haching personell um: Per Doppelwechsel kamen Aaron Keller und Ben Westermeier auf den Platz und ersetzten Maximilian Welzmüller und Boipelo Mashigo. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und der FC Erzgebirge Aue spielten unentschieden.