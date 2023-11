3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846 (Sonntag, 19:30 Uhr)

SSV Ulm trifft am Sonntag mit dem SSV Jahn Regensburg auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Hinter dem SSV liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den TSV 1860 München verbuchte man einen 1:0-Erfolg. SSV Ulm 1846 musste sich im vorigen Spiel SC Preußen Münster mit 2:3 beugen.

Angesichts der guten Heimstatistik (4-2-1) dürfte Regensburg selbstbewusst antreten. Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 31 Punkte auf das Konto der Heimmannschaft und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Wer den SSV Jahn Regensburg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst elf Gegentreffer kassierte der SSV. Regensburg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Den SSV Jahn Regensburg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.