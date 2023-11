3. Liga: SV Sandhausen – 1. FC Saarbrücken, 2:2 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Manuel Zeitz vor 4.889 Zuschauern zum 1:0 für Saarbrücken. Rouwen Hennings sicherte den Sandhäuser den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Hennings das 1:1 her (46.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kasim Rabihic verwandelte in der 48. Minute einen Elfmeter und brachte dem 1. FC Saarbrücken die 2:1-Führung. Wenig später kamen Fabio Di Michele Sanchez und Luca Kerber per Doppelwechsel für Marcel Gaus und Patrick Sontheimer auf Seiten der Gäste ins Match (62.). Gleich drei Wechsel nahm Sandhausen in der 75. Minute vor. Franck Evina, Alexander Mühling und Tim Maciejewski verließen das Feld für Livan Burcu, Bekir El-Zein und Sebastian Stolze. Yassin Ben Balla machte Saarbrücken kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Der 1. FC Saarbrücken wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SV Sandhausen die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.