3. Liga: SV Sandhausen – MSV Duisburg, 2:0 (2:0)

Joshua Bitter musste nach nur 17 Minuten vom Platz, für ihn spielte Tobias Fleckstein weiter. Nach nur 21 Minuten verließ Rouwen Hennings von den Sandhäuser das Feld, Bekir El-Zein kam in die Partie. David Otto brachte Duisburg in der 34. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Sebastian Mai zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (43.). Mit der Führung für Sandhausen ging es in die Halbzeitpause. Gleich drei Wechsel nahm der MSV Duisburg in der 62. Minute vor. Caspar Jander, Niclas Stierlin und Robin Müller verließen das Feld für Marvin Bakalorz, Santiago Castaneda und Kolja Pusch. In der 74. Minute stellte der SV Sandhausen personell um: Per Doppelwechsel kamen Franck Evina und Richard Meier auf den Platz und ersetzten Otto und Livan Burcu. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatten sich die Gastgeber bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.