3. Liga: SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg, 0:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Niclas Stierlin anstelle von Santiago Castaneda für die Zebras auf. In der 62. Minute stellte Waldhof personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Abifade und Charles-Jesaja Herrmann auf den Platz und ersetzten Madéno Albenas und Pascal Sohm. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und Duisburg spielten unentschieden.