3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SC Verl, 1:2 (1:0)

Kennedy Okpala brachte die Gäste in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die Pausenführung von Mannheim fiel knapp aus. In Durchgang zwei lief Lars Lokotsch anstelle von Patrick Kammerbauer für Verl auf. Oliver Batista-Meier schoss für den SC Verl in der 49. Minute das erste Tor. Lokotsch traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Verl (63.). Wenig später kamen Yari Otto und Barne Pernot per Doppelwechsel für Maximilian Wolfram und Fabio Gruber auf Seiten des SC Verl ins Match (74.). In den 90 Minuten war Verl im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SV Waldhof Mannheim und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.