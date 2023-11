3. Liga: VfB Lübeck – SpVgg Unterhaching, 2:3 (0:3)

Sebastian Maier brachte Lübeck in der zweiten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Patrick Hobsch schnürte einen Doppelpack (4./39.), sodass Haching fortan mit 3:0 führte. Das überzeugende Auftreten des Gasts fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. In der Halbzeit nahm VfB Lübeck gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Mirko Boland und Jan-Marc Schneider für Ulrich Taffertshofer und Leon Sommer auf dem Platz. Cyrill Akono beförderte das Leder zum 1:3 der Gastgeber über die Linie (53.). Pascal Breier, der von der Bank für Akono kam, sollte für neue Impulse bei Lübeck sorgen (69.). Wenig später kamen Maurice Krattenmacher und Maximilian Welzmüller per Doppelwechsel für Mathias Fetsch und Simon Skarlatidis auf Seiten von SpVgg Unterhaching ins Match (72.). Durch einen Rechtsschuss von Breier kam VfB Lübeck noch einmal ran (77.). Obwohl Unterhaching nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Lübeck zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.