Hallescher FC: Kreuzer schließt Chemotherapie ab

Abwehrspieler Niklas Kreuzer vom Fußball-Drittligisten Hallescher FC hat auf dem Weg zur Genesung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wie der Klub am Montag mitteilte, hat der an Hodenkrebs erkrankte 30-Jährige seine Chemotherapie abgeschlossen. Die finale Untersuchung steht in wenigen Wochen an.